مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى تفجير إرهابى بمطار بولى بوردى الصومالى

القاهرة - سامية سيد - قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم أرضي في مطار مدينة بولي بوردي بمحافظه هيران الصومالية .

وذكرت وكالة الانباء الصومالية اليوم الأحد، أن الانفجار الذي زرعته ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أسفر عن تدمير صالة إنتظار الركاب في المطار، والتي تم الإنتهاء من عملية بنائها أمس السبت.

ويتمركز في مطار المدينة القوات الحكومية والقوات الجيبوتية العاملة ضمن بعثة قوات حفظ السلام الأفريقية “أميصوم”.