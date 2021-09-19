العتيبي :الأعمال التطوعية المجتمعية تخدم الوطن وتعكس قيم شبابه

الكويت - هبة التوبجي - تنظم جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) مساء غد الاثنين 13 صفر 1443هـ ندوة بعنوان شباب الوطن في يوم الوطن وذلك ضمن فعاليات الإحتفال باليوم الوطني الـ ٩١ للمملكة .

ويشارك في الندوة نخبة من المختصين والمهتمين بقضايا الشباب وهم الدكتور محمد القحيز الأمين العام لمجلس شباب منطقة الرياض والأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب.

وكذلك الدكتور عبدالله الوايلي استشاري الخدمة النفسية عضو مجلس ادارة جمعية التوعية الوقائية للشباب والاستاذ فهد الحربي المتخصص في قصايا الشباب أخصائي ومدرب التنمية البشرية

والأستاذ عبدالله الفهيد مذيع قناة 22.

فيما يدير الندوة الإعلامي نايف بن عبدالله الحربي عضو مجلس ادارة جمعية التوعية الوقائية للشباب.

من جانبه رفع الاستاذ حمد بن مشخص العتيبي رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) بأسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية أجمل التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بمناسبة هذه الذكرى الغالية، منوهاً في الوقت ذاته بما يحظى به الشباب من دعم لامحدود من قيادتنا الرشيدة التي أولتهم جل الاهتمام بإعتبارهم عماد المستقبل وأدوات إنجاح نهضتنا المعاصرة.

وبين العتيبي ان الندوة التي تنظمها الجمعية تزامنا مع الذكرى الـ 91 تهدف إلى استشعار النعم التي وهبها الله للشباب في هذا الوطن وتعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب والرقي بالاحتفالات في اليوم الوطني ليجسد شبابنا هذه الاحتفالات السنوية بأعمال مجتمعية وتنموية تخدم الوطن والمواطن وتنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، وتنبذ أي مظاهر قد تسئ للوطن. موضحاً انه آن الأوان لجميع شباب الوطن أن يشمروا عن سواعدهم لبناء وطنهم وتحقيق وإنجاح رؤيته الطموحة خصوصاً مع كثرة الفرص المتاحة للمساهمة بهذه الأعمال.

وشدد العتيبي على أهمية الندوة ومخرجاتها العلمية التي ستساعد في تنوع الأفكار للخروج بتوصيات بناءه، داعياً جميع المهتمين للحضور والمشاركة والمساهمة في إثراء جلسات الندوة التي ستعقد عبر منصة زوم شامخ وسيعلن رابط الدخول عبر منصات التواصل الخاصة بالجمعية .