وفاة متسابق دراجات شهير بعد أن صدمته سيارة.. إلي التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الاتحاد الدولي للدراجات الليلة الماضية إن المتسابق الدنماركي السابق كريس أنكر سورينسن توفي بعد أن صدمته مركبة خلال ركوبه دراجته في بلجيكا.



وكان من المقرر أن يقوم سورينسن (37 عاما) بالتعليق على أحداث بطولة العالم المقبلة لسباقات الطريق في منطقة فلاندرز البلجيكية.

وعلى الهواء مباشرة قالت قناة تي.في.2 سبورت: "تلقينا ببالغ الحزن خبر وفاة زميلنا العزيز كريس".

واعتزل سورينسن سباقات الدراجات للمحترفين في 2018 بعد فوزه بلقب البطولة الوطنية في بلاده في 2015، كما فاز بمرحلة في سباق إيطاليا للدراجات في 2010.