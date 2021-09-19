عملية القبض على آخر أسيرين هاربين من سجن جلبوع الإسرائيلي.. فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت هيئة البث الإسرائيلية كان، صباح اليوم الأحد، لقطات فيديو أوضحت أنها تعود لعملية اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين من الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، وجرت العملية الليلة الماضية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عملية القبض على الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل نفيعات، قد أديرت بالتنسيق بين الشاباك و"لواء مناشيه" (منطقة ⁧جنين⁩)، بحضور جميع قادة المنطقة الوسطى الإسرائيلية في غرفة العمليات الخاصة بالعملية.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن قوات من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلا في مدينة جنين، وطالبت سكانه بالخروج منه قبل وقت قصير من ورود أنباء عن الاعتقالات.

وجاء اعتقال الأسرى وسط تقارير لسكان منطقة جنين عن اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من حاجز الجلمة، ليل السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي يواصل، لليوم الرابع عشر على التوالي، عمليات البحث والتقصي وراء الأسيرين، بعد تمكنه من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من جلبوع من خلال حفر نفق إلى خارج أسوار السجن.

للمزيد: هل عبر الأسرى الفلسطينيون الستة الحدود اللبنانية؟... صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة

واعتقلت السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، 4 من 6 أسرى كانوا قد هربوا من سجن جلبوع الشديد التحصين، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك.