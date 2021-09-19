شكرا لقرائتكم خبر عن من بين 21 مليون طالب وطالبة.. «شهد آل قيصوم» تتأهل لنهائيات «تحدي القراءة العربي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تأهلت الطالبة شهد ضياء حسن آل قيصوم، لنهائيات مسابقة تحدي القراءة العربي، من بين 21 مليون طالب وطالبة من 52 دولة.

ويترقب الجميع تتويج بطل تحدي القراءة العربي في موسمه الخامس ، في الحفل النهائي الذي يقام يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 ، حيث تأهل 5 طلاب لنهائيات التحدي من السعودية والمغرب ومصر الأردن والسودان.

جدير بالذكر أن مبادرة “تحدي القراءة العربي” تعد أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.