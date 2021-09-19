«المرور» يطيح بقائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر بقيادته المتهورة على طريق سريع بالمملكة. وتفاعلت إدارة المرور مع بلاغ مواطن أرفقه بمقطع فيديو يوثق طريقة قائد المركبة وهو يقود بطريقة متهورة كادت تتسبب في حادث تصادم خطير. وأكد المرور أنه قد تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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