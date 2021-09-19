شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: ضبط مواطن أطلق النار على آخر في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة، نتيجة خلاف سابق بينهما، ما نتج عنه إصابته – حالته الصحية مستقرة. وجرى ضبط السلاح المستخدم وإيقاف الجاني واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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