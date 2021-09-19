معلومات جديدة حول الهاتف الذكي BV6600E

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة بلاك فيو هاتفها الذكي BV6600E الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.



وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز ببطارية تدوم لفترة طويلة مع ميزة الشحن العكسي Reverse Charging ومقاومة الظروف البيئة القاسية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي BV6600E على شاشة IPS قياس 5.7 بدقة الوضوح 1440 x 720 بيكسل ومحمية بزجاج Dragontrail وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية.

وينبض بداخل جهاز بلاك فيو الجديد معالج SC9863A ثماني النوى بسرعة 1.6 جيجاهرتز، وتعمل الكاميرا الرئيسية IMX258 بدقة 13 ميجابيكسل.

ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11 مع وظائف خاصة لإطالة فترة تشغيل البطارية عن طريق نظام التشغيل Doke 2.0 OS، مع دعم تقنية الجيل الرابع للاتصالات الهاتفية الجوالة LTE وإمكانية استعمال بطاقتي SIM، وفي هذه الحالة يتم التخلي عن استخدام بطاقة الذاكرة الخارجية.

ويدعم جهاز بلاك فيو الجديد تقنية البلوتوث 4.2 وشبكة الواي فاي WiFi 802.11 b/g/n، بالإضافة إلى توافر مستشعر بصمة الأصابع ونظام تحديد الموقع عن طريق نظام GPS وGlonass وBeidou.

ويأتي الهاتف الذكي بأبعاد 159 x 4ر79 x 18 ملم، ولا يتعدى وزنه 325 جراما.

وتروج بلاك فيو لهاتفها الذكي BV6600E من خلال تجهيزه ببطارية سعة 8580 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C مع دعم وظيفة الشحن العكسي؛ حيث يمكن استعمال بطارية الهاتف الذكي لإعادة شحن الأجهزة الجوالة الأخرى مثل الساعات الذكية أو سماعات الرأس اللاسلكية.