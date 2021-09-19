شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جنازة رسمية لـ"بوتفليقة" ودفنه إلى جانب الرؤساء السابقين بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام جنازة رسمية اليوم للرئيس الجزائرى السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويوارى جسده الثرى في مربع الشهداء بمقبرة العالية إلى جانب الرؤساء السابقين وكبار المجاهدين في ثورة التحرير الكبرى، وفق موقع سبق برس الجزائرى.

وفى وقت سابق، تم نقل جثمان الرئيس السابق من الإقامة الرئاسية إلى قصر الشعب لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من قبل المسؤولين وعموم المواطنين اليوم.

وتوفي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم البلاد عشرين سنة من 1999 إلى 2019 مساء الجمعة، عن عمر يناهز 84 سنة.

وقرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، تنكيس العلم الوطني 3 أيام بكافة أنحاء الجزائر حدادا على الرئيس الراحل.