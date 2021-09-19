شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. برلمان لبنان يصوت للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرلمان اللبنانى، غدا الاثنين، جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على منح الثقة لها، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر الغد، وكذلك جلسة أخرى مساء اليوم نفسه، في قصر الأونيسكو، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وكانت حكومة لبنان الجديدة، أقرت الجمعة الماضى البيان الوزارى فى ختام جلسة مجلس الوزراء التى عقدت اليوم القصر الرئاسى فى بعبدا، استعدادا لعرضه على البرلمان فى جلسة من المقرر عقدها قريبا لتنال الحكومة الثقة ومن ثم تبدأ عملها.

وأكد وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى أنه لم يتم إجراء سوى تعديلات طفيفة على البيان قبل إقراره، ومعالجة الأزمة الاقتصادية أهم أركانه .

وبحثت اللجنة الحكومية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، فى وقت سابق، عددا من ملاحظات الوزراء على مشروع البيان المرتقب لطرحه على مجلس النواب من أجل نيل الثقة التي تؤهل الحكومة لممارسة كافة صلاحياتها الدستورية.

ووفق ما أعلن وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى، الإثنين الماضى، من قصر بعبدا الرئاسى فإن البيان سيتضمن مجموعة من الأطر في مقدمها خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، إضافة الى المضي في خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي واستكمال وتنفيذ خطة للكهرباء .