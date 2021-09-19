شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط السورية تعلن عودة خط الغاز العربى للعمل بعد تعرضه لهجوم إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عودة الغاز إلى خط الغاز العربي بعد إتمام إصلاحه من قبل الفنيين في الوزارة.

وحسب وكالة الأنباء السورية، كانت وزارة النفط أعلنت بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي بعد أن تعرض لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد ما أدى إلى توقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة بالمنطقة.

وكان قد قال وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل فى اتصال مع قناة السورية، "حدث انخفاض كبير مباشر بضغط الغاز أدى إلى خروج محطة توليد دير على التى تغذى أكثر من 50 بالمئة من الحمل نتيجة اعتداء على خط الغاز" لافتاً إلى أنه لم تعرف حتى الآن تفاصيلهم.

وقالت وزارة الكهرباء فى بيان إن خروج محطة توليد دير على من الخدمة جاء نتيجة هبوط ضغط الغاز جراء اعتداء على خط الغاز المغذى للمحطة ما أدى إلى انخفاض التردد و خروج محطات التوليد تباعاً من الخدمة وحدوث فصل عام للشبكة الكهربائية مشيرة إلى أنه يتم حالياً إقلاع محطة توليد الزارة وسيتم إقلاع محطة بانياس بعدها مباشرةً كما سيتم تشغيل محطة توليد جندر و الناصرية.