طفل ينقذ 12 أسرة من الاختناق.. "السر في الأرق"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لعبت الصدفة دوراً مهما في إنقاذ حياة 12 أسرة من الوفاة اختناقاً بالغاز، بسبب عدم قدرة طفل، 3 أعوام، على النوم ليلاً.



حالة من الخوف والقلق سيطرت على عشرات الأشخاص بعد إجلاء 4 عقارات كاملة تحتوي على 12 أسرة تقع في بلدية ألبينو في مقاطعة بيرجامو بشمالي إيطاليا، الخميس الماضي، بعد إبلاغ إحدى الأسر عن شمهم لرائحة غاز قوية.

فتحت إحدى الأسر شرفة منزلهم في محاولة لتهدئة طفلهم الصغير الذي لم يستطع النوم في هذه الليلة، ليلاحظوا شمهم لرائحة الغاز القوية.

قام والدا الطفل بتنبيه رجال الإطفاء، الذين وصلوا مع رجال الشرطة وفنيي الغاز في الساعة الـ2 بعد منتصف ليل الخميس، والذين عند وصولهم إلى مكان الحادث، اكتشفوا وجود تسرب للغاز.

وفقاً للتحقيقات الأولية، حدث التسرب من أنبوب خارجي تابع لشبكة الميثان غير مغلق بشكل صحيح في مبنى قديم في المنطقة.

لمدة ساعتين كاملتين، قام رجال الإطفاء والشرطة بإخلاء الـ4 عقارات، خوفاً من خطر الانفجار، وعلى الرغم من تأمين سكان العقارات الـ4 والمنطقة بأكملها، عمل الفنيون على إصلاح الضرر.