مكنسة روبوت تقهر العقبات أثناء تنظيف المنزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت إيكوفاكس المكنسة الروبوت Deebot T9 AIVI الجديدة، التي تمتاز بخاصية AIVI 2.0 للتعرف على الأشياء والعقبات بفضل الذكاء الاصطناعي.



وأوضحت الشركة الصينية أن المكنسة الروبوت الجديدة تمتاز بتقنية AeroForce، التي تستبدل الفرشاة التقليدية ببكرتين من المطاط، واللتين لا تحتاجان إلى أعمال صيانة وتنظيف، فضلا عن أنهما تمنعان التفاف الشعر.

وتعتمد المكنسة على تقنية TrueMapping 2.0 لرسم خرائط الغرف وتقنية المسح Ozmo Pro 2.0 مع ما يصل إلى 480 ذبذبة في الدقيقة، في حين تصل قوة الشفط إلى 3000 باسكال.

وتساعد المكنسة الروبوت في الحفاظ على المنزل في حالة نظيفة، وترتبط أهمية هذه الأجهزة الإلكترونية بقوة الشفط والعديد من العوامل الأخرى، مثل طريقة عملها.

ولكي يتمكن المستخدم من العثور على المكنسة الروبوت المناسبة تنصح كلوديا أوبراشر، من مبادرة الأجهزة المنزلية بلس بالعاصمة الألمانية برلين، باختبار موديلات مختلفة في المتاجر المتخصصة؛ نظرا لأنه نادرا ما تكون هناك معلومات مفيدة تتعلق بقوة الشفط، علاوة على أنه من الصعب على المستخدم العادي تقييم ما تعنيه قيمة الوات بالنسبة لقوة الشفط.

بالإضافة إلى أن طريقة عملة المكنسة الروبوت، والطريقة التي يعتمد عليها الجهاز في التوجه داخل الغرف، تعتبر من الأمور المهمة، التي يجب مراعاتها، وتمتاز الموديلات باهظة التكلفة بوجود كاميرا تقوم بقياس مخطط الغرفة وتفادي العقبات بواسطة المستشعرات.

ويتعين على المستخدم مراعاة أن الموديلات منخفضة التكلفة سرعان ما تصل إلى حدودها القصوى مع عتبات الأبواب العالية ويجب نقلها يدويا، وبالنسبة للأشخاص الذين يسافرون كثيرا، فإنه يمكنهم حسب تجهيزات المكنسة الروبوت تحديد مواعيد لإجراء عملية التنظيف أو التحكم في المكنسة الروبوت عن طريق تطبيق الهواتف الذكية.

وبعد إجراء عملية التنظيف تعود المكنسة الروبوت تلقائيا إلى قاعدة الشحن، وإذا رغب المستخدم في تشغيل المكنسة الروبوت عندما يكون في المنزل، فإنه يتعين عليه التحقق من شدة الصوت الجهاز في المتجر قبل الشراء.

وتنصح كلوديا أوبراشر بالتحقق من ارتفاع المكنسة الروبوت، وإلا فقد لا تتمكن هذه الأجهزة من الوصول إلى أسفل المقاعد أو الأرائك.

وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أن المكنسة الروبوت عادة ما تكون أقل من المكانس الكهربائية التقليدية من حيث قوة الشفط، كما أن سعة الوعاء تكون أقل، وبالتالي فإن هذه الأجهزة تساعد على نظافة المنزل بشكل أساسي إلى جانب عملية التنظيف الفعلية كل أسبوع.