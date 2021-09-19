شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية.. صحو فى الإمارات.. حار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة ففى السعودية تستمر الرياح النشطة و فى الإمارات صحو ، بينما تشهد الكويت طقس حار.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث الى جازان. كما تنشط الرياح السطحية قد تثير الغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الكويت :

وفى الكويت ، يكون الطقس اليوم الأحد حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

وفى المساء مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .