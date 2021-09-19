شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق "واتساب"يختبر خاصية جديدة.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يختبر تطبيق المحادثات الفورية "واتساب" خاصية جديدة تساعد على التعرف على أماكن المتاجر المحلية، بميزة تصنيف أكثر دقة.



الخاصية الجديدة يجرى اختبارها حاليا في مدينة ساو باولو البرازيلية، ومن خلالها يستدل مستخدموه على أماكن المتاجر المحلية البسيطة وفق تخصصها.

وضمن الخاصية، يوفر واتساب رموزا تدل على نخصص كل متجر، من باعة الخضراوات، لمتجر المخبوزات، لمحلات القهوة، داخل المدينة، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني.

كما سيتمكن مستخدمو التطبيق من إجراء محادثات مباشرة مع مديري هذه المتاجر، لإجراء طلبات توصيل عن بُعد.

وازداد اهتمام تطبيق واتساب بالتجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن التطبيق عن أن أكثر من 175 مليون مستخدم له حول العالم، يستغلون التطبيق في أعمالهم الخاصة بشكل يومي.

وفي سياق آخر، قال تقرير منسوب لـ"ديلي ستار" إن تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل في 43 طرازا من الهواتف الذكية.

وحدد التقرير توقيت توقف تطبيق "واتساب" عن العمل في عدد من الهواتف الذكية القديمة بداية من نوفمبر المقبل.

توقف واتساب قد يمنع الملايين من الوصول إلى الرسائل والصور ومقاطع الفيديو من أصدقائهم.

وتعد هذه الأنباء سيئة لأي شخص احتفظ بهاتفه القديم لسنوات، بدلا من شراء أحدث طراز كل ستة أشهر.

واعتبارا من 1 نوفمبر، سيفقد 43 طرازا من الهواتف الذكية، التي تعمل عن طريق نظام التشغيل أندرويد أو iOS، على حد سواء، القدرة على إرسال الرسائل والصور، أو إجراء مكالمات الفيديو، باستخدام خدمة الرسائل المشفرة.

وستصبح الهواتف الذكية المثبت عليها نظام التشغيل أندرويد 4.0.4 أو إصدار أقدم، غير متوافقة مع "واتساب"، بالإضافة إلى أجهزة iPhone المثبت عليها نظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم.

قائمة الهواتف التي ستفقد إمكانية الوصول إلى تطبيق واتساب:

Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2

LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II

Sony Xperia

Huawei Ascend Mate and Ascend D2

Apple iPhone SE, 6S, and 6S Plus

وأضاف تطبيق واتساب الكثير من الميزات الجديدة هذا العام، مثل اختفاء الرسائل والمكالمات الجماعية القابلة للانضمام. وتدعي أنها تتخلص تدريجيا من دعم هذه الهواتف القديمة لضمان استمرار تشغيل التطبيق بشكل آمن.

وفقد تطبيق المراسلة الكثير من المستخدمين خلال العام الماضي بسبب مخاوف الخصوصية المستمرة حول شروط الخدمة الجديدة.

وقام واتساب تقليديا بتسويق نفسه على تقديم رسائل آمنة ومشفرة، لكنه أعلن عن تغييرات لا تحظى بشعبية كبيرة في الطريقة التي يتعامل بها مع بيانات المستخدم.

كانت هذه التغييرات ستشهد تسليم بيانات المستخدم إلى الشركات الخاصة للمساعدة في التسويق. وتحول الكثير من مستخدمي "واتساب" إلى بدائل أخرى، حيث تجاوز مستخدمو تلجرام، على سبيل المثال، مليار تنزيل.

ويبدو أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أصبحت تهدد أي شخص لا يرغب في شراء أحدث مجموعة كل عام، حيث أعلنت "جوجل" أيضا أنها تخطط لإنهاء دعم تسجيل الدخول بالكامل لأجهزة أندرويد القديمة هذا الشهر.

وهذا يعني أن أي شخص لديه جهاز أقدم من أندرويد 2.3.7 لن يتمكن بعد الآن من الوصول إلى خدمات "جوجل" الأساسية التي تجعل هواتفهم تعمل.