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كم عدد فنجانين القهوة المسموح بها يوميا؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كم عدد فنجانين القهوة المسموح بها يوميا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

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قالت خبيرة التغذية الألمانية آنا فلوجيل إن القهوة تتمتع بفوائد صحية جمّة.

 

وأضافت أنها تعمل على تعزيز عملية الأيض وتنشيط عملية الهضم وتقي من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ومن بعض أنواع السرطان مثل سرطان الكبد وسرطان الرحم.

 

كما تساعد القهوة أيضا على إفراز هرمونات السعادة مثل الدوبامين، ما يسهم في تحسين الحالة المزاجية.

 

وللتمتع بهذه الفوائد الصحية تنصح فلوجيل بتناول القهوة باعتدال، مشيرة إلى أن كمية القهوة اليومية الصحية تتراوح بين فنجانين و4 فناجين.

 

وحذرت من أن الإفراط في تناول القهوة يؤدي إلى بعض المتاعب الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الجهاز الهضمي وصعوبات النوم واضطرابات الخوف والقلق.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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