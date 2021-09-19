ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 228 مليوناً و945 ألفا و941 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 228 مليوناً و945 ألفا و941 إصابة، حتى الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و700 ألف و198 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 205 ملايين و542 ألفا و267 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و142116 بعد تسجيل 7337 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 38 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92958.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 66 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 46 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 43 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقابل 31 إصابة محلية قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 مقابل 17 قبل يوم، ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95689 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 51 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، مقابل 66 في اليوم السابق، في حين سجلت الإصابات اليومية بالفيروس ارتفاعا طفيفا إلى 4578 من 4552.

وسجلت إيطاليا 130284 وفاة مرتبطة بالمرض منذ تفشيه في فبراير/ شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

كما رصدت البلاد 4.63 مليون إصابة إجمالا حتى اليوم.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 11711 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و765 وفاة مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و564694 إصابة والوفيات إلى 271303 منذ بدء الجائحة.

وقالت الوزارة من قبل إنه من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية لفيروس كورونا أعلى بكثير.