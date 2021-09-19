أمريكي يطلق النار على "كائنات فضائية".. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلق أمريكي عدة أعيرة نارية من شرفة فندق، ما أثار حالة من الذعر، قبل أن يعلن أنه كان يستهدف "كائنات فضائية".



وقالت شرطة "ريتشموند" الأمريكية إن "رجلا من ولاية كنتاكي أطلق عدة أعيرة نارية من نافذة فندق، ثم أخبرها أنه أطلق النار على كائنات فضائية في موقف السيارات التابع للفندق".

وأوضحت الشرطة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، أن "صامويل ريدل، 55 عاما، قدم شرحا مفصلا لها بعد أن فتح النار في فندق في كينيلاند درايف، مما أدى إلى إخلاء النزلاء الذين أثار الذعر بينهم".

وأشارت إلى أن "امرأة أغلقت على نفسها حمام غرفة الفندق عندما دوى إطلاق النار ولم تخرج إلا عندما حضرت إليها الشرطة وأخبرتها بأنه تمت السيطرة على الموقف".

ولفتت إلى أنه "لم يصب أحد بأذى لكن الرصاص دخل إلى إحدى غرف الفندق وأصاب بضع سيارات في موقف بالفندق".

وتابعت أن "عناصرها توصلوا إلى مطلق النار وألقوا القبض عليه وتبين أنه مدان سابق، وضبطوا بحوزته مسدسين وبندقية نصف آلية".

ونقلت عن المتهم قوله إنه "لاحظ وجود كائنات فضائية في موقف السيارات وكان يطلق النار عليهم".

ونشر البنتاجون العام الفائت مقاطع فيديو صوّرها طيارون من البحرية الأمريكية تظهر رصدهم خلال الطيران ما يبدو أنه أجسام غريبة.

وشكل البنتاجون الصيف الماضي فرقة عمل خاصة بالظواهر الجوية المجهولة، مهمتها اكتشاف وتحليل وتصنيف الأجسام الطائرة الغامضة التي يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي.

ولم يتوصل تقرير تعتزم السلطات الأمريكية إصداره إلى أي تفسير لبعض "الظواهر الجوية غير المحددة"، مؤكدا أنها لا تتعلق بتكنولوجيا سرية.

كما لم تستطع اكتشاف ما يدل على إمكانية أن يكون للظواهر الجوية غير العادية التي شاهدها الطيارون العسكريون الأمريكيون في الفترة الأخيرة، صلة بمركبات فضائية قادمة من كواكب أخرى.