شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الاستخبارات العراقية تحبط محاولة لاستهداف زوار كربلاء المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت خلية الإعلام الأمني، أن وكالة الاستخبارات احبطت محاولة لاستهداف زوار كربلاء المقدسة.

وذكرت الخلية في بيان ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تواصل جهودها لتامين طريقزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام، ومن خلال عملية نوعية ومعلومات استباقية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات من احباط عمليةاستهداف الزائرين بعد تكثيف العمل والمتابعة المستمرة والجهد الفني والذي تمكنت فيه رجال الوكالة من ضبط حزامين ناسفين وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار الى مدينة كربلاء المقدسة حيث تم ضبطها شمالي محافظة بابل“.

واضافت “تجدد الوكالة العهد الذي قطعته على نفسها في ان تكون دائما العين الساهرة واليد الضاربة التي تطال عصابات داعش الارهابية في اي وقت وفي اي مكان“.