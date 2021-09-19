مغامر فرنسي يمشي 600 متر على حبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قوبل المغامر ناتون بولون بتصفيق حشد من المشاهدين في باريس، السبت.



جاء ذلك عندما أكمل عبور مسافة 600 متر على حبل مشدود بين برج إيفل وبناية على الجانب الآخر من نهر السين.

تحرك بولون (27 عاما) على امتداد الحبل المعلق على ارتفاع 70 مترا من الأرض، وفي إحدى المراحل جالسا ثم مستلقيا على الحبل قبل وصوله إلى مسرح شايو في نهاية العرض الذي استمر نصف ساعة.

وقال "البداية من برج إيفل جميلة حقا... خلال العرض، لم أكن أشعر بذلك، ولم أكن بالفعل خائفا من هذا الارتفاع".

وأضاف أن هذا الإنجاز جاء بعد 4 سنوات من التدريب وبعد التغلب على خوفه من المرتفعات حين كان طفلا، وفق وكالة رويترز.

وفي عام 2019، نفذ بولون استعراضا على حبل مشدود بارتفاع 150 مترا ولمسافة 510 أمتار بين ناطحتي سحاب في منطقة لا ديفينس التجارية في باريس.