شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتجنب أى اعتداء على حقوقه وسيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طالب لبنان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتأكد من أن أعمال تقييم التنقيب التي تعاقدت عليها إسرائيل لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بهدف تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان.

جاء ذلك في خطاب تقدمت به مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون بخصوص الأنباء عن منح إسرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط في البحر لإحدى الشركات العالمية، فيما يسمى "حقل كاريش" في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

كما طالب لبنان بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.