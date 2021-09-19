إعلام فلسطيني: اشتباك مسلح بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في جنين شمالي الضفة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت شبكة "قدس" الفلسطينية، عن مصادر محلية، إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات في جنين.

من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عملية عسكرية استهدفت الحي الشرقي لمدينة جنين، لافتة إلى أنها ألقت القبض على الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين في جنين.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، 4 من 6 أسرى كانوا قد هربوا من سجن جلبوع الشديد التحصين، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية.

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