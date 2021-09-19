شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام اسرائيلية تزعم اعتقال أخر أسيرين فرا من سجن جلبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، وهما آخر إثنين من بين الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام.

ووفق القناة 13 الاسرائيلية، فقد تمكنت قوة "اليمام" الخاصة التابعة للجيش الاسرائيلي وبمساعدة من جهاز الامن العام " الشاباك" من تحديد مكان تواجد الاسيرين في مدينة جنين فجر اليوم.

وأوضحت القناة ان القوات وبتعزيز من الجرافات، حاصرت أحد المباني في المدينة وبدأت بالصراخ على المتواجدين فيه لتسليم أنفسهم، مؤكدة أن اقتحام القوات تخللها اطلاق نار واصابة احد الفلسطينيين بجراح في قدمه.

وزعمت القناة انه "بعد فترة قصيرة من حصار المنزل وبتعزيز من الجرافات لتسويته بالارض، تم اعتقال الاسيرين الهاربين نضال انفيعات وايهم كممجي على الفور دون وقوع اصابات في صفوف القوات المنتشرة في المكان".