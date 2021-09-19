شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: قفزة لسعر صرف الدولار بعد يومين من التراجع أمام الليرة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الدولار الأمريكى قفزة ملموسة فى تعاملت أمس الجمعة واليوم أمام الليرة اللبنانية التى حققت مكاسب مفاجئة وغير مسبوقة فى سعر الصرف بالسوق الموازية على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، لتبدأ فى التراجع مجددًا مساء أمس وحتى اليوم السبت.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم 15 ألف ليرة لكل دولار وذلك بزيادة قدرها 1500 ليرة لكل دولار عن متوسط السعر أمس الأول الذى وصل إلى 13500 ليرة لكل دولار.

وجاءت الزيادة فى سعر صرف الدولار بعد ساعات من قرار حكومى برفع أسعار البنزين فى السوق بنسبة تزيد عن 38% فى خطوة تشير إلى تخفيض الدعم عن المحروقات للمرة الثانية خلال أقل من شهر، إذ زادت أسعار الوقود فى الثانى والعشرين من شهر أغسطس الماضى بنسب وصلت إلى 67 % تقريبًا، وذلك قبل قرار مصرف لبنان بوقف دعم سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار فى عمليات استيراد المشتقات البترولية.

كما تزامنت قفزة الدولار مع تسلم لبنان حصته فى حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولى والتى دخلت فى حسابات وزارة المالية اللبنانية أمس وقيمتها مليار و139.95 مليون دولار.

وفى غضون ذلك، نفى المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتى ما تم تداوله إعلاميًا بأن رئيس الوزراء طلب من حاكم مصرف لبنان تجميد النقاش فى شأن رفع سعر الودائع بالدولار فى المصارف والابقاء على دفعها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار.

وأكد المكتب الإعلامى أن ميقاتى يولى حقوق المودعين فى البنوك اللبنانية الأولوية القصوى، وقد طلب إدراجه بندًا أساسيًا فى البيان الوزاري، وستتم متابعته بشكل أساسى بعد نيل الحكومة الثقة.

ولا يزال سعر صرف الدولار رسميًا فى البنوك ثابتًا عند حد 1507 ليرات للدولار و3900 لأصحاب الحسابات والودائع الراغبين فى سحبها بالعملة المحلية و13200 وفقًا لمتوسط التعامل على منصة صيرفة وهى المنصة الرسمية لمصرف لبنان.