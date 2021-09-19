شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحرس الوطني تعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني، ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، أمس السبت، نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).