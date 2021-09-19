شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات «اليوم الوطني» وآلية التحقق منها وحقوق ملكية اللقاح بمؤتمر الصحة.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يستعرض المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً، عددا من القضايا والموضوعات المهمة. ويستعرض د. محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة خلال المؤتمر ما يلي: الأوضاع العالمية.

المؤشرات الوبائية.

مستجدات اللقاح.

أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخراً.

أبرز الإحصائيات الصحية. أما المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين فيستعرض ما يلي: 1- متابعة التزامات المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية. 2- التخفيضات في اليوم الوطني وآلية التحقق منها. 3- الرقابة على الأسواق والمحلات للالتزام بالطاقة الاستيعابية. ويستعرض ياسر الحكمي المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية موقف المملكة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بكورونا.

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