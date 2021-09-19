وزيرة الهجرة المصرية تكشف أحدث تطورات وفاة مواطن في إيطاليا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزيرة إنها وبعد معرفتها بواقعة وفاة المواطن إسلام عيد أحمد (30 عاما) وهو من مركز تلا بمحافظة المنوفية، تواصلت مع السفارة المصرية بميلانو، بحسب صحيفة "الوطن".

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وبينت الوزيرة المصرية في تصريحات تلفزيونية أن جثمان المتوفى وصل إلى مطار القاهرة بعد إنهاء كافة التصاريح المتعلقة بنقله مساء اليوم.

وأشارت إلى أن المتوفى المصري كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن قوات الأمن الإيطالية عثرت عليه متوفيا قرب مزرعة مجاوره لخط سكك حديدية.

وذكرت الوزيرة أن السلطات المصرية طلبت من نظيرتها الإيطالية، فتح تحقيق في الحادث لمعرفة سبب وفاة الشاب المصري.

كما أوضحت أنها أجرت اتصالا مع أسرة الشاب إسلام عيد أحمد، الذي كان يقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، لتقدم لهم واجب العزاء.