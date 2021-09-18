الصحة السعودية تطلق حملة توعوية جديدة بشأن كورونا.. "كملها ولا تعيش بالنص"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، بهدف التشديد على أهمية تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، واستكمال التحصين للوصول للمناعة المجتمعية الكاملة.

وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية تضمين حملة توعوية على منصة "عش بصحة"، ترمي إلى حث أفراد المجتمع السعودي على أخذ جميع الجرعات المطلوبة لمقاومة متحورات فيروس كورونا، بالإضافة إلى توضيح مخاطر الامتناع أو التأخر عن تلقي الجرعة الثانية.

وكان وكيل وزارة الصحة السعودية، عبد الله بن مفرح عسيري، قد حسم، أمس الجمعة، حقيقة تلقي المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا.

ونشر وكيل وزارة الصحة السعودية عبد الله بن مفرح عسيري، تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي عبر موقع "تويتر"، أكد من خلالها أنه ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة.

وذكر عسيري أن جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا تمنع المرض الشديد والتنويم، وكذلك تمنع الوفاة، وأنه ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع السعودي على جرعة ثالثة من اللقاح.

وأوضح المسؤول السعودي أنه في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات في المملكة، فإن بلاده بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحكم على جائحة كورونا فحسب من منظور عبء المرض على المجتمع.

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