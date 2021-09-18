تفاصيل عروض المقاتلات الحربية المشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي

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ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية منشورا على "تويتر"، قالت إنه يرصد الجدول الزمني وأماكن إجراء العروض الجوية، التي تقوم بها الطائرات الحربية، التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

وبحسب منشور وزارة الدفاع، فإنه سيتم إجراء العروض الجوية في 8 مدن سعودية يكون أولها في مدينة جدة يوم الاثنين المقبل 20 سبتمبر.

ويشمل ذلك اليوم أيضا إقامة عروض جوية في كل من الطائف والرياض.

وفي يوم الخميس 23 سبتمبر، تقوم الطائرات المقاتلة السعودية بعروض جوية في أبها وتبوك، بينما تقوم بعروض جوية في الباحة يوم الجمعة 24 سبتمبر.

وتكون آخر العروض الجوية للمقاتلات الحربية السعودية يوم السبت المقبل 25 سبتمبر ويتم إجراؤها في الخبر والجبيل.

وتشارك 4 أنواع من الطائرات الحربية في العروض الجوية السعودية هي "تايفون" و"تورنادو" وإف 15 إس" و"إف 15 سي"، بحسب بيان سابق لوزارة الدفاع السعودية.

وتحتفل السعودية في الـ 23 من سبتمبر/ أيلول من كل عام باليوم الوطني لتوحيد المملكة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1932 ميلادية (1351 هجرية).

وفي ذلك التاريخ أصدر الملك عبد العزيز آل سعود مرسوما ملكيا بتغيير اسم "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" لتصبح المملكة العربية السعودية.