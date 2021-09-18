مسؤول بالصحة المصرية: ذروة الموجة الرابعة تبدأ في أكتوبر وهذه هي مدتها

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الوطن" عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته أن البلاد تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.

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وأوضح ان هناك توقعات بتواصل الارتفاع في عدد الإصابات حتى تصل إلى ذروتها في مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الذروة سوف تستمر لمدة 3 أسابيع.

ونصح المصدر المواطنين المصريين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي أصبح تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا جزءا هاما منها.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن الوزارة تعتزم توفير أدوية جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن عقار مولنيبيرافير (Molnupiravir)، والذي يساعد في تقليل الحمل الفيروسي للمرض، يأتي في مقدمة هذه الأدوية.

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