الجيش الإسرائيلي يعلق على اعتداء أحد ضباطه بعنف على متظاهر فلسطيني أمام الكاميرات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وظهر ضابط إسرائيلي وهو يدفع متظاهر بشكل عنيف ليسقطه على جانبي الطريق، ويواصل الاعتداء على آخرين، في الواقعة التي جرت أمس الجمعة.

وقال الجيش في بيان نقلته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "حاول المتظاهرون الهجوم جسديا على الجنود".

وأضاف: "مع ذلك فإن تصرف الضابط كما يظهر في مقطع فيديو لا تتوافق مع التوقعات، سيتم التحقيق في الحادث".

وأمس الجمعة، شهدت عدة مناطق بالضفة مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وينظم الفلسطينيون احتجاجات منددة بالاستيطان الإسرائيلي، وداعمة للأسرى في السجون الإسرائيلية.

ويقول الفلسطينيون إن الأسرى يتعرضون لحملة تنكيل واسعة، بعدما تمكن 6 منهم من الفرار في السادس من الشهر الجاري من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل.

وتمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من إعادة اعتقال 4 منهم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن إثنين آخرين.

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