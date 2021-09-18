المغرب... حزب الاستقلال المعارض يوافق على المشاركة في الحكومة المرتقبة

دبي - محمود عبدالرازق - الرباط - سبوتنيك. وجاء قرار حزب الاستقلال وهو من أعرق الأحزاب المغربية خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الاستثنائي مساء السبت بالرباط.
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وحلّ حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، وحصل على 81 مقعدا برلمانيا.
وكان حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي حل ثانياً بالانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب، قد قبل المشاركة في الحكومة الجاري تشكيلها.
وعقب إعلان نتيجة الانتخابات رسميا، أعلن القصر الملكي بالمغرب أن العاهل، محمد السادس، عيّن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الفائز بالانتخابات عزيز اخنوش رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.