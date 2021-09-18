شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤكد نفوق الأسماك فى سد بوكردان يعود لنقص الأكسجين فى الماء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الجزائر، إن "سبب نفوق الأسماك فى سد بوكردان فى تيبازة يعود إلى نقص الأكسجين فى الماء".

وأوضح مدير سد بوكردان محمود بوينون، بحسب "روسيا اليوم"، أن "سبب نفوق أكثر من 6000 سمكة من نوع "الشبوط الفطري" يعود إلى نقص الأكسجين فى الماء"، موضحاً أن "الحرارة القياسية التى عرفتها المنطقة، هى التى أدت إلى انخفاض الأكسجين".

وأشار بوينون إلى أنه "لم يشهد جفافاً للسد كالحاصل حالياً منذ سنة 1996"، مبيناً أن "نفوق الأسماك كان منتظرا بعد استغلال السد فى مياه الشرب".

وكان وزير الصيد البحرى بالجزائر، هشام سفيان صلواتشي، أمر بفتح تحقيق فى قضية نفوق الأسماك بسد بوكردان بتيبازة.

وجاء فى بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك ” بعد تسجيل اليوم نفوق عدد من الأسماك على مستوى سد بوكردان بولاية تيبازة بسبب انخفاض مستوى المياه به، سينزل السبت 18 سبتمبر 2021، بأمر من وزير القطاع السيد هشام سفيان صلواتشى إطارات من وزارة الصيد البحرى و المنتجات الصيدية، للوقوف على حجم الكارثة و فتح تحقيق فى القضية لتحديد الأسباب و اتخاذ الإجراءات.”

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى صور صادمة لجفاف سد بوكردان ببلدية سيدى اعمر بولاية تيبازة.

وأوضحت الصور حجم الكارثة التى ألمت بالسد والتى لم تسلم منها السلاحف والأسماك والنباتات المحيطة به بعد ان فقدت موطنها الطبيعي.

ولجأت السلطات المحلية بالجزائر بعد جفاف السد إلى ربط بلدية شرشال وسيدى غيلاس بنظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب من محطة تحلية مياه البحر بفوكة بعد توقف التزويد بالمياه من سد بوكردان، فيما تبقى باقى البلديات فى انتظار حلول لتزويدها بالمياه.



نفوق الأسماك فى سد بوكردان



نفوق الأسماك فى سد بوكردان