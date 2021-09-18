شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر فى مخيم عين الحلوة بلبنان بعد اشتباكات مسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبى لبنان هدوءا حذرا بعدما توقفت الاشتباكات المسلحة التى وقعت فى المخيم، اليوم السبت، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص على الأقل واحتراق منزلين وخسائر مادية فى أنحاء متفرقة.

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت فى المخيم بعد عصر اليوم واستخدم فيها القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة.

شهد مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة على خلفية قيام قوات الأمن الوطني الفلسطيني باعتقال أحد عناصر "جند الشام" سابقا، مصطفى الفران.

ولفت موقع "النشرة" اللبناني، إلى أن "الأمن الوطني الفلسطيني اعتقل الفران وسلمه إلى مخابرات الجيش اللبناني عند منطقة البركسات - الفيلات، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بقضية جنائية".

وأوضح أن "الاشتباك الذي استخدمت فيه القذائف الصاروخية يدور على محور الطوارئ – البركسات في المخيم، من دون أن يمتد حتى الآن إلى الشارع التحتاني، وسط حالة من الاستنفار العام لم يشهده المخيم من قبل، ولم تجدي الاتصالات واللقاءات الفلسطينية التي عقدت على أكثر من صعيد، في تطويق ذيول الحادث".