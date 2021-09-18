شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، بأنها رصدت زلزالا بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، شمال شرق الكويت.

وذكرت الشبكة فى بيان، أن الزلزال حدث فى تمام الساعة 03:18 صباحا بالتوقيت المحلى للكويت، وعلى عمق سبعة كيلومترات فى باطن الأرض بمنطقة الروضتين فى شمال شرق البلاد.

وفى بيان الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، قالت "سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بالمعهد اليوم السبت الموافق 18/9/2021 زلزالاً بقوة 3.1 بمقياس ريختر شمال شرق الكويت في منطقة الروضتين، وقد حدث الزلزال في تمام الساعة 03:18 صباحاً بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 7 كيلومتر بباطن الأرض"