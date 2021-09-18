شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يطيح بمواطن دهس فتاتين بالقصيم وعصابة سرقة المعدات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الأمن العام، اليوم السبت، تفاصل وملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في مناطق متعدة من المملكة.

وتمكن رجال الأمن من القبض على مواطن في القصيم دهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية وبادر بالهروب من الموقع، كما تم القبض على مواطن في أبها ظَهَر في مقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة على أحد الطرق الرئيسية.

كما تم القبض على 10 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من عدة جنسيات في الرياض، ارتكبوا جريمة جنائية تمثلت في سرقة معدات ومواد من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء؛ وذلك بعد ترصدهم للشاحنات التي تنقلها ومتابعتها باستخدام مركبات مسروقة.

وفي الخرج تمكن رجال الأمن القبض على مواطن قام بالاعتداء على امرأة في أحد المرافق العامة.

وفي الرياض تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية ؛ ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، وتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية؛ حيث ضُبط بحوزتهم 548.270 ألف ريال.

وتم أيضا القبض على مقيم من الجنسية السورية في الرياض، قام بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية ومخالفة للآداب العامة”.

وفي منطقة الحدود الشمالية تم القبض على 4 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.