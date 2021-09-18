شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث التجارة» يوضح طريقة التأكد من صحة العروض والتخفيضات الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على أهمية وعي المستهلك بحقوقه والتحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية المقدمة من المراكز والمحال التجارية والمتاجر الإلكترونية قبل الشراء.

وقال إن وزارة التجارة اشترطت الحصول على ترخيص لتقديم العروض والتخفيضات وإبرازه في مكان واضح للمستهلك، ووضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض، كما تراقب الوزارة الأسعار قبل وبعد التخفيض لضمان عدم وجود غش أو تضليل للمستهلكين.

وأوضح أن آلية التحقق من العروض والتخفيضات تشمل قراءة رمز التخفيض (الباركود) على تطبيق “تخفيضات” لإيضاح بياناته الكاملة.

وبشأن آلية التحقق من صحة تخفيضات المتاجر الإلكترونية، حث متحدث “التجارة” المستهلكين التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة “معروف” حتى لا يكونوا عرضة للغش أو التضليل.

يذكر أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف التحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية والمضللة.