شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. «الصناعة» تُحدد 6 أنواع من الرخص التعدينية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا ستة أنواع من الرخص التعدينية.

وأوضحت وزارة الاستثمار في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع” تويتر”، أن الرخص الستة هي:

1-رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن مدتها تكون سنتين قابلة للتمديد.

2-رخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات لمعادن فئة أ، ب، وسنة واحدة لفئة المعادن ج، فيما يجوز تجديد رخص الكشف لمعادن أ، ب.

3-رخصة الأغراض العامة والتي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

4 – رخص استغلال تشمل: رخصة تعدين لمعادن الفئتين أ، ب لا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد أو التمديد.

5-رخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ، ب ومدة رخصتها لا تتجاوز 20 سنة.

6- رخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج تصل مدة رخصتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، إذ يولي نظام الاستثمار التعديني أهمية كبيرة لحماية البيئة والصحة والسلامة المهنية.