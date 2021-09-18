ما هو الدواء الجديد الذي تعمل مصر على توفيره لمواجهة كورونا؟

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الوطن" عن المتحدث باسم الوزارة مجاهد أنه يأتي في مقدمة هذه الأدوية عقار مولنيبيرافير (Molnupiravir)، والذي يساعد في تقليل الحمل الفيروسي للمرض.

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ويخضع عقار "مولنيبيرافير" حاليا لعمليات تطوير وأبحاث لمكافحة فيروس كورونا.

ودخل هذا العقار المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهو علاج تجريبي مضاد للفيروسات.

وهذا العقار الذي يؤخذ عن طريق الفم أثبت فعالية عالية للحد من فيروس كورونا، والحمض النووي الريبي الفيروسي وله مظهر ملائم للسلامة والتحمل.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن وصول شحنة تحتوي على 20 ثلاجة لحفظ لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى مصر، وذلك تمهيدا لاستلام شحنات منه في الفترة المقبلة.

وأشارت أمس الجمعة إلى أن هذه الشحنة هي الأولى من إجمالي 63 ثلاجة والتي من المقرر أن تستلمها مصر لحفظ لقاحات فايزر المضادة لكورونا في الأسابيع المقبلة.

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