شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى يوجه "نداء" للعالم العربى: نبحث عن الأخ الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء اللبنانى، نجيب ميقاتى، إن بلاده تتطلع إلى "الأخ الأكبر العربى" لكى يساعد لبنان فى تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التى يمر بها، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال ميقاتي، فى حديث لشبكة "CNN" نشر اليوم السبت: "لبنان هو بلد صغير فى العالم العربى ونتطلع للأخ الأكبر من جميع الدول العربية ليأتى ويمسك بأيدينا ويخرج لبنان من هذه الفوضى وهذا هو ندائى للعالم العربى، لبنان مستقر سيفيد العالم العربى كله".

وأوضح أنه لم يتلق أى رد على هذا النداء سواء كان إيجابيا أم سلبيا خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه أعرب عن أمله فى أن يجد ردا إيجابيا خلال الأيام المقبلة.

وقال: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدى خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت فى معزل عن الحكومة اللبنانية".