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رئيس “هيئة الترفيه” لن يكون لخيالنا حدود بدعم وتوجيه القائد الملهم

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – عبدالرحمن الطيار – الزلفي : أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ: لن يكون حدود لخيالنا بدعم وتوجيه القائد الملهم سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – ، عبر تدوينه في موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر).

تابع “آل الشيخ” شكراً سيدي لدعمك ورعايتك وتوجيهك من كل منسوبي الترفيه وكل منسوبي موسم الرياض”.

اضاف “آل الشيخ” :”الشكر موصول لكل الجهات، واخص بذكر في هذا الحدث سمو وزير سمو الامير عبدالعزيز بن تركي “.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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