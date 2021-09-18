رئيس “هيئة الترفيه” لن يكون لخيالنا حدود بدعم وتوجيه القائد الملهم

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – عبدالرحمن الطيار – الزلفي : أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ: لن يكون حدود لخيالنا بدعم وتوجيه القائد الملهم سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – ، عبر تدوينه في موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر).

تابع “آل الشيخ” شكراً سيدي لدعمك ورعايتك وتوجيهك من كل منسوبي الترفيه وكل منسوبي موسم الرياض”.

اضاف “آل الشيخ” :”الشكر موصول لكل الجهات، واخص بذكر في هذا الحدث سمو وزير الرياضة سمو الامير عبدالعزيز بن تركي “.