شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة اللبنانية: ضبط شاحنة محملة بـ 20 طنا من نيترات الأمونيوم في البقاع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية ضبط 20 طنا من نيترات الأمونيوم، اليوم السبت، في سهل بدنايل في البقاع اللبناني، وفق ما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وذكر بيان للداخلية اللبنانية، أن وزير الداخلية، بسام المولوي، توجه إلى موقع الشحنة في منطقة البقاع وتفقد الشاحنة في بدنايل.

وقال إن "القوى الأمنية أبعدت المواد إلى مكان بعيد"، وأشار إلى أنه لم يتحدث عن الأشخاص الموقوفين والتحقيق، منوها بمهام قوى الأمن الداخلي اليقظة لحماية المواطن، ومشيرا إلى أنه "في هذه الظروف الصعبة لا تزال تقوم بدورها".

وأكد مولوي أنه سيعطي التعليمات لإجراء مسح كامل لكشف إذا ما كانت توجد أي مواد في المنطقة تشكل خطرا على المواطنين، لافتا إلى أنه "سوف نقوم بجهد لنقل نيترات الأمونيوم لمكان أكثر أمانا".

في معلومات خاصة لـ "لبنان٢٤" فأن التحقيقات جارية لتحديد نوعية المواد التي ضبطت في بدنايل لمعرفة ما إذا كانت مواد زراعية أو مواد شبيهة بالتي كانت موضوعة في مرفأ بيروت المتفجر.