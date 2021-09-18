الإطاحة بـ 6 لصوص ارتكبوا جريمة سطو في مكة المكرمة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة السطو على منزل بمحافظة جدة، وسلب مبلغ (30,000) ريال، تم استرداد (16,000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

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