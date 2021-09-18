شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية زائر عبر «ناجز».. الخطوات بالتفصيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه وزير العدل د. وليد الصمعاني بإتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية عبربوابة ناجزلحاملي هوية زائر.

ويأتي هذا التوجيه بعد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.

واشترطت الوزارة أن تكون الهوية سارية المفعول، موضحةً بعض تلك الخدمات المقدمة مثل تقديم صحيفة دعوى إلكترونية، بالإضافة إلى استعراض القضايا والجلسات والأحكام الخاصة بهم، وتقديم الطلبات على القضية والعديد من الخدمات الأخرى.

ويمكن الاستفادة بالخدمة عبر الخطوات التالية:

الخطوات:

1- الدخول علىبوابة ناجزالإلكترونية.

2 – اختيار القضاء ونوع الخدمة.

3 – إكمال المعلومات المطلوبة.



يذكر أنبوابة ناجزتتضمن أكثر من 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.

