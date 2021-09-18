قناة عبرية تكشف الأدوات المستخدمة في حفر نفق سجن جلبوع.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت هيئة البث الإسرائيلية كان، اليوم السبت، شريط فيديو كشفت من خلاله عن الأدوات المستخدمة في حفر نفق الهروب في سجن جلبوع الإسرائيلي، شديد الحراسة، والذي تمكن من خلاله هروب ستة أسرى فلسطينيين في السادس من الشهر الجاري.

وأظهر شريط فيديو القناة العبرية استخدام الأسرى الفلسطينيين الستة لآلة معدنية على شكل حرف S يعتقد أنها تعود لقطعة من الأواني المعدنية، فضلا عن قلم لا يتجاوز طوله 15سم،

© REUTERS / GIL ELIYAHU

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تكلفة عمليات البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين فروا من سجن جلبوع، شمالي البلاد، في 6 أيلول/سبتمبر الجاري، بلغت أكثر من 30 مليون دولار أمريكي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الرابع عشر على التوالي، عمليات البحث والتقصي وراء أسيرين فلسطينيين اثنين ما زالا طليقين، بعد تمكنه من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من جلبوع من خلال حفر نفق إلى خارج أسوار السجن.

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ورجحت مصادر أمنية إسرائيلية بأن يكون أحدهما نجح في الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا مدينة جنين.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن "تكلفة عملية البحث هي الأعلى في تاريخ إسرائيل". ومنذ عملية الفرار، دفعت إسرائيل بآلاف من القوات من الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة وقصاصي الأثر؛ كما استخدمت طائرات مروحية ومسيّرات، ووسائل تكنولوجيا متطورة في عمليات البحث عن الفارين.

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وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن اعتقال 4 من 6 أسرى كانوا قد هربوا من سجن جلبوع الشديد التحصين، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية.

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