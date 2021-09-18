ميقاتي: لبنان يتطلع لمساعدة "الأخ الأكبر" العربي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ميقاتي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لبنان هو بلد صغير في العالم العربي ونتطلع للأخ الأكبر العربي ولجميع الدول العربية لتأتي وتمسك بأيدينا وتخرج لبنان من هذه الفوضى وهذا هو ندائي للعالم العربي".

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واعتبر رئيس الوزراء اللبناني في التصريحات التي نشرت اليوم السبت أن من مصلحة العرب أن يكون لبنان بلدا مستقرا.

وردا على سؤال بشأن الموقف العربي من ندائه قال رئيس الحكومة الجديدة إنه لم يتلق أي رد لهذا النداء سواء كان إيجابيا أم سلبيا خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه أعرب عن أمله في أن يجد ردا إيجابيا خلال الأيام المقبلة.

وكان ميقاتي، قد وصف يوم أمس الجمعة، شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلها حزب الله إلى البلاد "انتهاك لسيادة لبنان"، وذلك وفق تصريحات نشرها مكتبه على موقع " تويتر".

وقال: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلّت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.

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