مركز إحصاء عربي يكشف نسب التعافي من كورونا في دول الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم السبت، أكد من خلالها أنه بحسب إحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج، حتى أمس الجمعة، كان إجمالي الإصابات المؤكدة 2,502,040 إصابة.

وبحسب المركز نفسه، فإن إجمالي حالات التعافي بلغت 2,464,897 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة 19,243 حالة فقط.

وذكر المركز أن إجمالي عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ 73,997,220 جرعة، وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 98%، وفي الإمارات 98.8، وسلطنة عمان 96.8 %، وقطر 99.00 %، إلا أن مملكة البحرين والكويت فقد سجلت كل منها أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، بنسبة 99.2 %.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.