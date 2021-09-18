شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي: بوتفليقة أحد أعظم من خدم الجزائر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم السبت، عن أحر التعازي لرحيل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84 عاما. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات المختصرة تويتر: " علمت ببالغ الحزن وفاة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة...لقد خسر الجزائر وأفريقيا أحد أعظم من خدمهم".