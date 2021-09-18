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الاتحاد الإفريقي: بوتفليقة أحد أعظم من خدم الجزائر وأفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم السبت، عن أحر التعازي لرحيل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84 عاما.

 

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات المختصرة تويتر: " علمت ببالغ الحزن وفاة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة...لقد خسر الجزائر وأفريقيا أحد أعظم من خدمهم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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