شكرا لقرائتكم خبر عن كريم النشأة ..طفل يقدم «القهوة والتمر» للمصلين بعد صلاة الجمعة بالقصيم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، لطفل يقدم القهوة والتمر للمصلين، بعد خروجهم من صلاة الجمعة، أمام الجامع الكبير في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم.

وأظهر مقطع الفيديو ، التفاف عدد من المصلين لتناول القهوة والتمر اللذين يقدمهما الطفل.

وأبدى المغردون ، إعجابهم بموقف الطفل الصغير، داعين له ولوالديه بخير الجزاء على هذا التصرف النبيل الذي يدل على كرم والديه وحسن تنشئتهما له ولإخوته.