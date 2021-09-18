شكرا لقرائتكم خبر عن كريم النشأة ..طفل يقدم «القهوة والتمر» للمصلين بعد صلاة الجمعة بالقصيم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، لطفل يقدم القهوة والتمر للمصلين، بعد خروجهم من صلاة الجمعة، أمام الجامع الكبير في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم.
وأظهر مقطع الفيديو ، التفاف عدد من المصلين لتناول القهوة والتمر اللذين يقدمهما الطفل.
وأبدى المغردون ، إعجابهم بموقف الطفل الصغير، داعين له ولوالديه بخير الجزاء على هذا التصرف النبيل الذي يدل على كرم والديه وحسن تنشئتهما له ولإخوته.
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