أنصار الله تعدم 9 متهمين بالمساعدة في قتل صالح الصماد

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Saudi Press Agency

وقالت "وكالة الأنباء اليمنية- سبأ"، التابعة لأنصار الله، إن "تنفيذ حكم الإعدام جرى في ميدان التحرير رميا بالرصاص، بحق كل من: علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس".

وأوضحت أنصار الله أن الشعبة الجزائية (أمن الدولة) كانت قد أقرت في حكمها بقبول الطعون الجزئية، المقدّمة من النيابة العامة وأولياء المجني عليهم شكلاً، وإلغاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه، المتعلقة بعدد من المتهمين الأجانب الفارين من وجه العدالة، وكذا تعديل الفقرة التاسعة من منطوق الحكم الابتدائي بقبول الطلب بشأن التصدّي لمتهمين آخرين.

وأشارت إلى أن الحكم، الذي صدر في 24 أغسطس/ آب العام الماضي، أقر بإعدام 16 متهماً غالبيتهم تمت محاكمتهم غيابياً بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس اليمن عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني السابق أحمد عبيد بن دغر، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، وقائد المقاومة الوطنية في القوات المشتركة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح.

وفي 19 أبريل/ نيسان 2018، قصف طيران التحالف بغارتين موكب رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد أثناء مروره في مدينة الحديدة، ما أدى إلى مقتله ومرافقيه، وتبنى التحالف العملية واصفاً إياها بالنوعية.

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